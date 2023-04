Uno de los videojuegos más populares y que se ha instalado en la ‘elite’ por varios años ha sido el juego virtual FIFA 23, quienes por hoy en día celebran una nueva actualización que lanzaron sus creadores, EA Sports.

Un nuevo ‘parche’ acerca el mundo del fútbol femenino a la experiencia del juego, agregando los equipos que participan en la Woman’s Champions League y la NWSL de Estados Unidos.

No obstante, con el correr del tiempo se ha ganado el repudio de las competidoras femeninas quienes enfurecieron con algunos detalles que evidencias sus personajes y que según ellas, se alejan de la realidad de cada una.

La molestias de diversas jugadoras

Una de las primeras en alzar la voz contra su modificada aparición en el videojuego fue Sydney Leroux, delantera de Angel City FC, quien en su cuenta de Twitter volcó toda su molestia contra su avatar que aparece en el FIFA 23.

En lo redactado por la atacante se detalla que “me pusieron la vincha, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien incluso me hizo pechugona. Desínflenme las tetas y pónganme otra talla de camiseta“.

They had the headband, the braid, the neck tattoo, the overly plucked brows and someone even made me CHESTYYYY!!!! Deflate my boobs a bit and put a different jersey on. I’ll keep the brows at this point. 😭🫣🫠 pic.twitter.com/GWnBBCNApd — Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 22, 2023

Quien también se refirió al problema fue Caprice Dydasco, defensora de Houston Dash de Norteamérica, quien escribió: “Agradezco que EA Sports incluya por fin la NWSL, pero esto no me representa”.

I’m grateful EA Sports is finally including the NWSL but this does not represent me. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/SgrFkoCYy1 — Caprice Dydasco (@CapriceDydasco) March 22, 2023

Tras la declaraciones de la zaguera de Houston Dash, Katie Stengel, artillera del Liverpool respondió a su tweet, argumentando un problema que aparece en varias jugadoras del FIFA 23.

“Agradece que te hayan puesto pelo“, lanzó Stengel, quien aparece sin cabello al igual que muchas otras deportistas que están en el videojuego de fútbol.

“Algunas de nosotras salimos calvas”

Sin embargo, los problemas no se detuvieron ahí, ya que la australiana Alex Chidiac, quien juega para Racing Louisville, apuntó que “no puedo creer que me pusiera una red en el pelo para esto”.

Mientras que Leroux volvió a la carga para afirmar que “sé que esperaban que las mujeres estuviésemos agradecidas y encantadas con que nos hayan dado un poco de publicidad, pero por favor dejen de perder el tiempo, algunas de nosotras salimos calvas. Por favor, díganme que no hice un escaneo de todo mi cuerpo para esto”.

I know you expect women to just be thankful and grateful that you’ve given us a little sliver of publicity but please stop wasting our time. Some of us are bald. pic.twitter.com/DK6jut5YmS — Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 23, 2023

Sin dudas un problema que deberá corregirse con el correr de los días, antes de que sigan surgiendo declaraciones en contra de los avatares que personifican a las brillantes jugadoras en uno de los videojuegos con más seguidores en todo el planeta.

Revisa otras declaraciones de importantes jugadoras que aparecen en el FIFA 23

Bruhhh how I go from shaved had for Canada and a full bun in San Diego, this Bosley hair grown ain't no joke https://t.co/8p7G5ZgTzG pic.twitter.com/ZZOqKCyIRB — Kailen Sheridan (@Kailen_Sheridan) March 23, 2023

Found my long lost twin! Fraternal obviously. pic.twitter.com/TZbLDJsgy8 — Janine Beckie (@janinebeckie) March 23, 2023