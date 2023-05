Cuando el Manchester City parecía no encontrar el espacio entre el orden y la imprecisión impuesta por la zaga del Real Madrid, apareció Kevin de Bruyne para decretar el empate y darle un neuvo aire a los dirigidos de Guardiola en el Santiago Bernabéu.

Una arremetida de Jack Grealish y el amortiguamiento del balón por parte de Ilkay Gundogan, dejaron con espacio de remate a KDB, quien no desperdició la oportunidad para clavar el balón al costado izquierdo de la portería defendida por su compatriota, Thibaut Courtois.

Con una pegada y definición a lo crack, Kevin de Bruyne decretó la transitoria igualdad que mantienen Real Madrid y Manchester City por las semifinales (ida) de la UEFA Champions League 2022-23.

KEVIN DE BRUYNE WITH A SCORCHER FOR THE EQUALIZER!!!

— Football Report (@FootballReprt) May 9, 2023