Regresa la competición que paraliza al mundo del fútbol. Las semifinales de la UEFA Champions League 2022-23 llegan con un escenario que promete acción gracias a la presencia de Real Madrid y Manchester City, por un lado, y imperdible ‘Derby della Madonnina’ entre Inter y Milan.

Partidos de ida

Real Madrid y Manchester City abrirán los fuegos del certamen este martes 09 de mayo, en un duelo a disputarse desde las 15:00 horas de Chile.

Por su parte, Inter y el AC Milán harán lo propio -a la misma hora- durante este miércoles 10 de mayo.

Partidos de vuelta

Para definir su llave, Inter de Milán y AC Milán jugarán el martes 16 de mayo a partir de las 15:00 horas de Chile en el estadio Giuseppe Meazza.

En el otro duelo de la instancia de semifinales, Manchester City y Real Madrid se enfrentarán el próximo miércoles 17 de mayo a partir de las 15:00 horas de Chile en el Etihad Stadium.

Los partidos de semifinales de la máxima competencia del fútbol europeo serán transmitidos por las señales de Star+ (streaming) y ESPN en televisión.

Down to the final four 🍿#UCL pic.twitter.com/GBDmKjgN3m

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2023