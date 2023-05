Historia escrita, latente e inolvidable es la que acaba de escribir el Napoli, luego de haberse consagrado campeón de la Primera División de Italia luego de 33 años.

La igualdad por 1-1 ante Udinese como visitante le permitió al equipo conducido por Luciano Spaletti alcanzar la gloria máxima del fútbol italiano y las emociones están a flor de piel en los hinchas napolitanos.

El empate le bastaba al Napoli para ganar el título, por lo que, al término del duelo, sus hinchas no aguantaron más y tras el pitazo final, invadieron el campo de juego del Stadio Friuli para festejar la igualdad y consagración de su equipo.

Como era de esperarse, el éxtasis y el desenfreno se apoderó de los seguidores napolitanos.

Víctima de ello fue, por ejemplo, el jugador Piotr Zieliński. El futbolista polaco debió entregar su short a los fanáticos del ‘Gli Azzurri’ en medio de toda la locura instalada en Údine.

📸 – Zielinski has already lost his shorts to a fan and now they want his shirt. pic.twitter.com/g8zOEcAR6P

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) May 4, 2023