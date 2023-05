Tras perder su último partido con el PSG en Francia, Lionel Messi tomó un avión con destino a Arabia Saudita para participar en una actividad privada, lo que habría molestado a sus compañeros de equipo y a los hinchas.

El viaje le costó no llegar al último entrenamiento en París al astro argentino, lo que acrecentó los ánimos. Acorde al medio francés L’Équipe, el club estaría pensando en sancionarlo.

El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita, para cumplir con su contrato con la oficina de turismo de la nación asiática, de 30 millones de euros, no cayó muy bien en Francia y en las huestes de su equipo París Saint Germain, que viene de perder en la Ligue 1 pese a que es puntero.

La escapada de la “Pulga” da mucho de qué hablar en el club, ya que los hinchas están muy enojados. Y aunque ningún compañero se expidió sobre el tema, también en el vestuario del PSG hay mal clima.

De acuerdo a información de RMC Sport, el viaje de Messi a Arabia Saudita no dejó de sorprender a sus compañeros parisinos y el momento en que lo hizo genera dudas para un jugador que ciertamente es excepcional, pero cuyo rendimiento no estuvo en su nivel durante algunos tramos de la temporada.

El polémico viaje también se produjo en un contexto inapropiado, al día siguiente de la derrota del PSG ante el Lorient (1-3), pero el dinero justifica la ida del rosarino al Golfo Pérsico, ya que está ligado a obligaciones contractuales turístico-comerciales.

Actualmente, Lionel Messi recibe un generoso pago de Arabia Saudita para promover la imagen del reino como parte de una campaña de promoción de la oficina de turismo local.

En su sitio, la oficina de turismo saudita ofrece vivir “las experiencias esenciales de Messi” o descubrir “la última experiencia saudita de Messi”.

Con esta campaña, Arabia Saudí pretende aprovechar la imagen de marca de Messi para alabar los méritos del reino que aspira a albergar el Mundial de 2030.

“Me complace dar la bienvenida a Leo y a su familia en sus segundas vacaciones aquí”, escribió Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo del país árabe, en su cuenta oficial de Twitter.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.

We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08

— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023