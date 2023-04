El futuro de Lionel Messi sigue siendo incierto, sin embargo, pretendientes no le faltan para adquirir sus servicios y aunque hay fuertes rumores sobre su vuelta a Barcelona, apareció nuevamente el interés del Inter de Miami de la MLS.

Messi ya había hablado en el pasado sobre la posibilidad de vivir la “experiencia” en tierras norteamericanas, pero ahora el que se pronunció fue Don Garber, el comisionado de la Major League Soccer.

“¿Messi? Estamos trabajando duro junto con Inter Miami para traerlo a la MLS. Ha superado tantas barreras que puede llamarse más grande que cualquier atleta de cualquier otro deporte que haya jugado aquí en los Estados Unidos. Solo puedo decir que sería maravilloso verlo en el campeonato”, aseguró en diálogo con CBS Sports.

Por otra parte, en simultáneo a la declaraciones que abren una nueva puerta para el futuro de Messi, David Beckham, fundador del Inter de Miami, estuvo presente en el entrenamiento del París Saint-Germain.

El ex jugador de Inglaterra está en París de visita y decidió pasa por la práctica de este jueves en el predio de su ex club para conocer a los jugadores del plantel.

Además de la foto grupal que compartió la institución en las redes sociales, Beckham posó con una sonrisa junto a Messi y Marco Verratti.

¿Será que se aproxima una nueva etapa para Lionel Messi o veremos su retorno a España donde todo comenzó?

As part of a visit to Paris, David Beckham went to the training centre of his former club to meet the players of Paris Saint-Germain. ❤️💙 pic.twitter.com/hhIVQz4A5C

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 27, 2023