Las jugadoras y aficionadas del Corinthians brasileño han puesto en apuros al nuevo técnico del equipo masculino, Cuca, por un caso de abuso sexual contra una menor de edad por el que fue condenado en 1987.

La plantilla completa del equipo profesional femenino fue la última en sumarse a las protestas contra el entrenador, con un comunicado en el que las futbolistas apelaron a la tradición democrática del Corinthians y al feminismo del que hace gala el club.

La presión en torno al entrenador de 59 años ha sido de tal magnitud que Cuca se vio obligado, este lunes, a desmentir rumores que aseguraban que había pedido la rescisión de su contrato, firmado el pasado jueves.

Un grupo de aficionadas protestó el pasado viernes en el centro de entrenamiento del club y algunas de las barras bravas del equipo han recurrido a las redes sociales para mostrar su disconformidad con la contratación.

“Gaviões da Fiel”, la mayor asociación de hinchas del Corinthians, de momento no se ha manifestado.

Cuca es un curtido técnico que ha dirigido a una veintena de equipos de la primera división en los últimos 25 años, sin que casi nadie hubiera desempolvado el antiguo caso de abuso sexual.

Una de las pocas excepciones fue una queja de una de las barras bravas del Atlético Mineiro en 2021, que fue desestimada por ese club, al considerar “superado” el escándalo, que se remonta a 1987, cuando Cuca era jugador de Gremio.

Los hechos ocurrieron Berna durante una gira del ‘Tricolor Gaúcho’ por Suiza. Cuca y otros tres jugadores estuvieron detenidos 30 días en Suiza acusados de haber mantenido relaciones sexuales en grupo con una niña de 13 años de edad en el hotel de concentración.

Tras el pago de una fianza, los futbolistas fueron puestos en libertad condicional y volvieron a Brasil.

Dos años más tarde, Cuca, que siempre negó que sucediera el abuso, fue condenado a 15 meses de prisión por el cargo de atentado al pudor con uso de violencia, pero nunca cumplió la pena.

Durante su presentación con el Corinthians, Cuca no rehuyó del tema, volvió a negar los hechos y, como muestra de que no había causa pendiente contra él, apuntó que cuando jugó en el Valladolid español en 1990 “no pasó nada”.

