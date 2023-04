El Wrexham AFC, club galés del que son propietarios los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, consiguió este sábado el ansiado ascenso a la cuarta división de Inglaterra (League Two).

Los galeses vencieron 3-1 al Boreham Wood, resultado que confirma su título en la National League y saca al equipo de la liga amateur 15 años después de su última temporada en el fútbol profesional.

Con una fecha aun por disputarse, el Wrexham llegó a 110 puntos y se distanció a 4 del Notts County, su más cercano perseguidor en la tabla.

Tuvieron que pasar dos años y medio desde la llegada de los nuevos y millonarios propietarios para que se cumpliera el ansiado objetivo de los hinchas: la subida de categoría.

Vale señalar que los ‘Red Dragons’, fundados en 1864, son considerados el elenco más longevo de Gales y el tercero más antiguo del mundo

WE ARE CHAMPIONS!

AFTER 15 YEARS, WE ARE BACK IN THE FOOTBALL LEAGUE!

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/8crPfDlwqs

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 22, 2023