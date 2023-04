Un partido de fútbol amateur en Montes Claros, estado de Minas Gerais (Brasil), terminó con un árbitro apuñalando a un jugador luego de una batalla campal.

La pelea se desató luego de que el referí cobrara una falta penal, desatando la furia del equipo perjudicado por la infracción, quienes empujaron y encararon al silbante.

De acuerdo a Itatiaia, el hijo -menor de edad- del juez ingresó a la cancha armado con un machete, al ver que su padre era agredido por uno de los planteles.

En ese momento, el árbitro toma el arma y corre hacia uno de los jugadores para atacarlo. Con el futbolista ya en el suelo, el silbante le da otra puñalada a la víctima, identificado como Bruno Ferreira (25).

Según el citado medio, el hombre herido fue enviado al hospital Universitario Clemente de Faria, donde permanece internado.

En tanto, el árbitro y su hijo se dieron a la fuga y fueron capturados horas después por la Policía. “El adolescente aseguró haber tomado el machete en legítima defensa de su padre”, detalló el citado medio.

Uma partida de futebol amador em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, foi interrompida nesse domingo (16), depois do árbitro do jogo esfaquear um dos jogadores pic.twitter.com/RDy7sGKPgh

— Itatiaia (@itatiaia) April 17, 2023