Pablo Solari, exdelantero de Colo Colo, no pudo contener su emoción tras el agónico gol que le dio el triunfo a River Plate sobre Newell's Old Boys

El delantero Pablo Solari, exjugador de Colo Colo y hoy en River Plate, se convirtió en el héroe ‘millonario’ el domingo al marcar en la agonía el 1-0 final ante Newell’s Old Boys por la duodécima fecha de la Liga Profesional Argentina.

El ‘Pibe’ aprovechó en los 90+5’ un grueso yerro del arquero rival Lucas Hoyos, que salió pésimamente a cortar un contragolpe rival, para definir de primera y de derecha a la entrada del área.

El ex ariete del ‘Cacique’ fue elegido la figura del partido y a la hora de enfrentar los micrófonos reveló a TNT Sports Argentina una gran pena. Recordar que pasó de ser titular indiscutido con Marcelo Gallardo, a suplente con Martín Demichelis.

“Estoy muy contento por la victoria y por volver a marcar. Me pasaron muchas cosas juntas. En lo futbolístico no estaba tan bien, porque vengo hace un año bastante mal por mi abuela”, dijo de entrada.

“Hay varias cosas que los futbolistas no lo hacemos ver. Ahora estoy saliendo de un momento bastante complicado, porque se me fue alguien que era muy importante en mi vida. Le dedico el gol a ella, que seguro de arriba me está apoyando”, agregó la exestrella alba, quien no pudo contener la emoción.

En la misma línea, el atacante de 22 años contó que “prácticamente me crié con ella, porque mis papás trabajaban mucho. Siempre estaba con ella, la verdad que se fue y significó una perdida muy importante en mi vida, pero estoy saliendo y eso es lo importante”.

Recordar que Solari ingresó en el complemento en lugar de Ignacio Fernández (53’) y su presencia en Rosario fue clave para los de Núñez.

Here's the game-winner for Pablo Solari yesterday. pic.twitter.com/wYY76iyApE — Juan Arango (@JuanG_Arango) April 17, 2023