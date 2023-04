Un equipo acostumbrado a destacar en el fútbol mundial es el Bayern Múnich, mítico elenco alemán que por estos días vive días muy agitados en la interna del plantel.

Esto se debe a la riña que protagonizaron el senegalés Sadio Mané y el germano Leroy Sané en la derrota del conjunto ‘Bávaro’ ante el Manchester City por Champions League y que terminó con el africano golpeando al europeo.

Tras eso, el periodista y primo de Mané, Pape Mahmoud Gueye, consignó en Diario Sport que el teutón lanzó un fuerte insulto contra el ex Liverpool, tildándolo de “Negro de mierda”, lo que desató la ira de Sadio, quien golpeó en la cara a Sané.

Es así que el Bayern Múnich sancionó al africano con 1 partido de ausencia, el cual cumplió en esta jornada ante el Hoffenheim, compromiso en donde se vio como le quedó el rostro al ex Manchester City tras los golpes de Mané.

Si bien han pasado varios días desde la agresión, aún se distingue la hinchazón que presenta en el lado izquierdo de la cara, en donde asoma parte de su labio inflamado.

Todo esto complica la estadía de la ex estrella del Liverpool en Alemania, ya que no ha sido tan rutilante como en su ex equipo y además, no ha convencido con su juego a la dura dirigencia del Bayern, por lo que su contrato podría ser roto antes de tiempo y así salir del equipo en el próximo mercado de pases.

Revisa el rostro de Leroy Sané