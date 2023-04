El polaco Wojciech Szczesny, arquero de la Juventus, paralizó el duelo de su equipo ante Sporting de Lisboa por los cuartos de final de Europa League.

El destacado portero, sobre el final de la primera mitad, se tomó el pecho y debió pedir el cambio al sentir un malestar general. Abandonó la cancha entre lágrimas y bajo la ovación del Allianz Stadium.

Luego del partido, que acabó 1-0 a favor de los italianos, Szczesny habló con Sky Sports y dio más detalles de lo que le ocurrió en pleno partido.

“Hicimos revisión médica, está todo bien. Estaba preocupado, tuve miedo porque no podía respirar, pero ahora me siento bien. Las pruebas confirmaron que no hay problema”, afirmó el arquero polaco.

“Tuve un poco de ansiedad, algo que nunca me había pasado. Pero los controles dijeron que está todo bien”, agregó el portero de la ‘Juve’.

Finalmente, Wojciech Szczesny felicitó a su compañero Mattia Perrin, quien tuvo una buena actuación tras reemplazarlo. “Lo había visto muy bien en el entrenamiento, me cansé y le dejé el puesto. Él entró haciendo un doble milagro, así que le felicito”, dijo el polaco.

Vale señalar que Juventus deberá visitar al Sporting en Lisboa el jueves 20 de abril, por el duelo de vuelta de los cuartos de final.