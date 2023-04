Este jueves se disputaron los duelos de ida de los cuartos de final de Europa League, donde la gran sorpresa la puso el Sevilla al rescatar un empate en Old Trafford ante Manchester United.

Los ‘Diablos Rojos’ vencían cómodamente en la primera mitad, gracias al doblete de Marcel Sabitzer, pero los españoles lo igualaron en 8 minutos gracias a dos autogoles.

A los 14 minutos, el delantero austriaco del United abrió el marcador gracias a un ajustado remate luego de la asistencia de Bruno Fernandes. Luego, a los 21′, puso el 2-0 parcial tras un feroz contragolpe.

Sin embargo, la debacle para los de Erik Ten Hag comenzó a los 84′, cuando un centro desde la derecha fue desviado por Tyrell Malacia y dejó sin respuesta al arquero David de Gea.

Ya a los 90+2′, Harry Maguire metió el balón en propia puerta con un insólito cabezazo.

🔴 Sabitzer 14'

🔴 Sabitzer 21'

⚪️ Malacia 84' og

⚪️ Maguire 90'+2 og

It ends even at Old Trafford 😮#UEL pic.twitter.com/NeYLZk2wYc

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2023