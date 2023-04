Importante decisión. Los clubes de la Premier League han acordado eliminar la publicidad de casas de apuestas de la parte frontal de las camisetas a partir de la temporada 2025-2026.

La categoría de élite del fútbol inglés tomó esta decisión en una reunión con los equipos participantes hace dos semanas, pero no la implementará hasta la temporada 2025-2026 para permitir a los clubes terminar con los actuales contratos con las casas de apuestas.

Hasta ocho equipos de la Primera División de Inglaterra tienen como patrocinador principal a una casa de apuestas, seis de ellos a largo plazo, mientras que Fulham y Newcastle United terminan sus compromisos este año.

Los clubes podrán seguir mostrando publicidad de este tipo de negocios en otras partes de las equipaciones, como en las mangas, así como en las vallas publicitarias de los estadios, por ejemplo.

En cuanto a los motivos, la decisión responde “a una extensa consulta que involucró a la Liga, sus clubes y el Departamento de Cultura, Medios y Deportes como parte de la revisión en curso del Gobierno de la legislación actual sobre juegos de azar“, señaló la Premier League en un comunicado.

