Solo falta la firma para que Marcelo Bielsa tenga su tercera experiencia al mando de un seleccionado. Ya tendría todo acordado para tomar las riendas de Uruguay y ya empezó a generar expectativas, como en Sebastián Abreu, mítico delantero uruguayo.

“Hablar de Bielsa es para que lo aprovechen los entrenadores de Uruguay y los periodistas. Si se da, hay que aprovecharlo al máximo. Es una oportunidad hermosa”, afirmó el ‘Loco’, en el programa Cómo Te Va de D Sports Radio.

“Bielsa ha sembrado un legado. Si van hablar si ganó o no, es exitismo y no me prendo”, agregó el goleador charrúa.

Luego, Abreu recalcó que “no entro en el debate de que es extranjero. Bielsa te eleva y te convence”.

Vale mencionar que varios medios charrúas han dado por hecho el arribo de Marcelo Bielsa a La Celeste.

Sin embargo, el dinero que el técnico pide para sus colaboradores, sería la “piedra de tope” que ha impide sellar un acuerdo entre las partes.