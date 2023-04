Uno de los encuentros más interesantes de la última fecha en la Serie A del Calcio italiano lo protagonizaron Inter de Milan, quienes cayeron por la cuenta mínima ante Fiorentina, en un gran partido del conjunto ‘Viola’ ante el cuarto del campeonato.

Si bien, el conjunto visitante en el Giuseppe Meazza consiguió una tremenda victoria, el resultado pasó a segundo plano tras la situación que se dio en el terreno de juego y que involucra a la actual figura de los ‘Gigliati’, Luca Ranieri y al marroquí Sofyan Amrabat.

Resulta que en los descuentos del partido entre ambos emblemáticos elencos italianos, el defensor Ranieri, fingió una lesión en pleno terreno de juego, lo que obligó al árbitro del partido a paralizar las acciones del juego mientras el lateral era atendido.

Si bien, el joven italiano sintió una dolencia en su pierna, todo fue para que Amrabat pudiera romper el ayuno del Ramadán.

Así lo captaron las cámaras del estadio en donde se vio al jugador que brilló en el Mundial de Qatar 2022, correr hasta el banquillo y tomar una botella de agua y comer algún tipo de alimento (parecido a un plátano).

Cabe recordar que Ramadán es un dogma del Islam y se lleva a cabo durante casi todo un mes. En ese período de tiempo, los musulmanes realizan ayuno durante el día y solo pueden ingerir comida en la noche, por lo que los deportistas de alto rendimiento deben aprovechar cualquier momento para no sucumbir ante el hambre y la deshidratación.

El gran gesto del italiano fue agradecido por el marroquí, quien se acercó a abrazarlo tras los minutos que le brindó para poder comer.

Por otra parte, Amrabat se ha convertido en la actualidad en una de las estrellas de Fiorentina y se especula que al finalizar contrato, emigre a un equipo de ‘elite’ en el Viejo Continente.

Fiorentina's Luca Ranieri faked an injury during an Italian Serie A match against Inter Milan to pause the game, so his Moroccan Muslim teammate Sofyan Amrabat took the opportunity to break his Ramadan fast pic.twitter.com/AtdYQjnhb2

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 3, 2023