Brasil y Marruecos protagonizaron un intenso duelo amistoso este sábado, el que acabó en victoria 2-1 para los africanos quienes siguen con confianza luego de su cuarto lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri anotaron para los ‘Leones del Atlas’, mientras que Casemiro igualó para el combinado sudamericano que jugó su primer duelo sin Tite como entrenador.

Pero pese a tratarse de un duelo amistoso, lo cierto es que la férrea marca de los marroquís y el ímpetu con el que se disputó el encuentro, demostró que de amigable tuvo poco.

Prueba de lo anterior fue la dura infracción que Sofyan Amrabat cometió en contra de Vinicius, la que provocó la furiosa reacción del plantel de la Verdeamarela.

Sobre el final del primer tiempo, el defensa marroquí barrió con violencia y por atrás al delantero del Real Madrid, pegándole de pasada una fuerte patada.

Trascartón, Rodrygo y el mismo Vinicius reaccionaron a punta de empujones en contra de Amrabat, quien también repartió manotazos ante las protestas de los jugadores de Brasil.

this friendly match between morocco and brazil ain’t so friendly after all pic.twitter.com/866DbWvGH5

— alya (@uhleah) March 25, 2023