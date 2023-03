Las fuerzas israelíes lanzaron anoche gases lacrimógenos en un campo de fútbol en la localidad de Al Ram, en Jerusalén Este ocupado, cuando se disputaba la final de la Copa de Palestina, en unos incidentes que provocaron asfixia a jugadores y aficionados, y que hicieron suspender temporalmente el partido.

Mientras los equipos Centro Balata y Yabal Mukaber jugaban la final del torneo, las fuerzas israelíes irrumpieron en el perímetro del estadio y lanzaron gases lacrimógenos dentro del recinto deportivo, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

El gas penetró en los vestuarios durante el descanso del partido, mientras que la afición se vio obligada a retirarse de las gradas.

Los servicios de emergencia de la Media Luna Roja atendieron a varios afectados en el local, y tres personas tuvieron que ser evacuadas al hospital.

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, presente en el partido, dijo que “atacar a los jugadores y al público con gas es una vergüenza para la ocupación israelí”.

Rajoub denunció que fue “un ataque premeditado”, y aseguró que trasladará lo sucedido a la FIFA y a la Federación Asiática “para poner fin a este terrorismo practicado contra la ocupación y contra los deportes y atletas palestinos”.

Tras los incidentes, el partido por la final de la Copa de Palestina fue reanudado por común acuerdo entre los equipos y autoridades futbolísticas y Jabal Mukaber ganó finalmente la disputa. Anteriormente, algunos de los deportistas, según se ve en las imágenes difundidas por Wafa, tuvieron que ser atendidos por la inhalación de los gases.

New scenes showing the Israeli forces attack on the final match of the Palestinian official Football Cup near Alram in Occupied East Jerusalem.

Tens of Palestinians were suffocated (incl players) from tear gas. Jibril Rjoub said that he will report this incident to [@FIFAcom] pic.twitter.com/QtBpyHrAxU

— Younis | يونس (@ytirawi) March 30, 2023