Es cotidiano ver el brutal apoyo de los hinchas de elencos europeos en duelos cruciales e importantes de las diversas competiciones que componen la UEFA, sin embargo, imágenes registradas por los aficionados de Austria Salzburgo, demuestra que no importa la categoría, si no que el amor por los colores.

En un duelo ante el USV Lamprechthausen, la barra del elenco ‘Violeta’ se presentó al compromiso de los pequeños del Salzburgo con una hinchada digna de un compromiso del equipo adulto, en donde las bengalas, los cánticos acompañados de bombos, eran la puesta en escena para el partido.

Más de 1300 seguidores se acercaron a ver el cotejo y los jóvenes valores del cuadro austriaco ni se inmutaron ante el potente acompañamiento que tenían en las gradas.

Quien comentó la situación vivida fue el entrenador de la Sub-7 del Austria Salzburgo, Sascha Gastuba, quien en sus redes sociales sentenció que “desde el comienzo de mi trabajo en Austria Salzburg, extraños me han preguntado repetidamente cómo se comportan los hooligans en el club y si hay fanáticos ‘normales"”.

“Mientras tanto, respondo con una sonrisa pero también con orgullo. Austria es un club familiar que ha puesto a los niños en el corazón de todo lo que hacemos”, sentenció.

Sin dudas, uno de los apoyos más fuertes y rimbombantes que se ha visto en el último tiempo con una categoría inferior en el fútbol mundial y algo que evidencia el amor por la camiseta y los colores de sus aficionados.

Cabe recordar que este equipo austriaco que actualmente milita en la Tercera División de Austria, se fundó en 2005 por parte de los hinchas del conjunto del Salzburgo, ya que el otro equipo de la ciudad, el SV Salzburg, fue adquirido por la franquicia de la bebida energética Red Bull, lo que apartó a gran parte de sus aficionados.

