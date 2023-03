Lionel Messi, estrella de la Albiceleste y del PSG, tuvo un homenaje a su altura: el flamante complejo habitacional deportivo y todo el predio de Ezeiza, en Buenos Aires, llevará su nombre a partir de ahora. A su vez, mantendrá una reunión íntima con representantes de los clubes del fútbol argentino.

El astro rosarino tendrá un desayuno junto a dirigentes y futbolistas de las 28 instituciones de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). A su vez, también se espera que asistan directivos y jugadores del Ascenso. Por otra parte, algunos subcampeones del mundo de Brasil 2014 estuvieron en primera fila: Fernando Gago, Marcos Rojo, Sergio Romero, Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez y Mariano Andújar.

La idea del evento es que sea un nuevo reconocimiento para Messi, tras la histórica coronación en el Mundial de Qatar. Todo indica que los representantes de los clubes aprovecharán el encuentro con el astro rosarino y le entreguen diferentes presentes, tal como hizo Jorge Brito, presidente de River Plate, en el amistoso de la selección argentina frente a Panamá en el Estadio Monumental.

El capitán de la selección argentina tomó la palabra en el evento y agradeció a todos los que asistieron al predio de la AFA en Ezeiza para el reconocimiento. “Antes que nada, muchas gracias por estar acá. No era fácil juntar a todos. Más en estos momentos, gente que viene desde afuera, jugadores que representan a equipos de todo el país”, dijo.

“Agradecer al Chiqui (Claudio Tapia, presidente de la AFA) por este reconocimiento. Es algo muy emocionante para mí. Hace casi 20 años que vengo a este predio y, desde el primer día que entré, sentí una energía muy especial”, expresó.

Momento histórico para la Casa de las Selecciones Nacionales. pic.twitter.com/OWljtUeQRa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2023

Además, la ex estrella del FC Barcelona dijo que “este lugar es algo sensacional. Hasta en los peores momentos, que he tenido momentos muy malos, era entrar y olvidarme de todo. Llegar y sentir felicidad por estar en este lugar y lo sigo sintiendo. Por eso, hoy me siento muy feliz de que, después de tanto tiempo, esto vaya a llevar mi nombre”.

“Creo que los homenajes se tienen que hacer en vida y este es un reconocimiento muy especial por lo que significa este predio. Que lleve mi nombre es algo muy lindo”, cerró.

#Institucional El Complejo Habitacional de Ezeiza lleva el nombre del eterno Lionel Andrés Messi. ✔ Jornada histórica con la presencia de Claudio Tapia, autoridades de la casa y figuras de nuestro fútbol. 📝 https://t.co/PxM2l7uC43 pic.twitter.com/EJYDirvzCa — AFA (@afa) March 25, 2023