La selección argentina volvió a jugar en su tierra y lo hizo durante la fecha FIFA en una jornada en la cual recibió a Panamá en el Estadio Monumental, en Buenos Aires, ante la mirada de 80 mil personas.

Los hinchas elogiaron a todos los campeones del mundo, quienes muy agradecidos saludaron a los fanáticos desde el campo de juego.

Pero un hecho fue bastante llamativo y este ocurrió durante el himno argentino. La emoción que se vivió durante ese momento también invadió a los protagonistas. Uno de los que no pudo ocultar sus sensaciones fue el Dibu Martínez, quien lloró durante su interpretación.

Sin duda, un partido que no solo hace parte de la instancia preparativa para los retos del 2023, sino también una fecha en la cual los argentinos elogiaron a un plantel que los hizo sentir muy orgullosos en la pasada Copa del Mundo.

Dibu Martínez repitió el obsceno gesto del Mundial

El guardameta del Aston Villa inglés también se dio ‘el gusto’ de replicar el obsceno gesto tras ser elegido el mejor arquero del Mundial de Qatar 2022.

En esta ocasión, Martínez contó con la complicidad de los miembros más cercanos del plantel de la ‘albiceleste’. La escena ocurrió luego del triunfo 2-0 de Argentina sobre los panameños en la cancha de River Plate.

Tras recibir un reconocimiento de la AFA, una réplica de la Copa del Mundo, el Dibu y cuatro de sus compañeros (Marcos Acuña, Germán Pezzella, Guido Rodríguez y Gerónimo Rulli) lo acompañaron con el polémico gesto que realizó el meta durante la premiación de la pasada Copa del Mundo.

“No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro me dijeron, ‘¿a que no hacés lo mismo que en la Copa América?’ me decían los chicos. ‘¿A que sí?’”, reveló el golero a TyC Sports.

