El entrenador del Tottehman, Antonio Conte, hizo temblar el sábado los cimientos de los Spurs con unas explosivas declaraciones tras el opaco 3-3 ante el colista Southampton por la Premier League 2022-23.

Luego de ver a sus jugadores dejar ir una ventaja de dos goles, el DT de origen italiano estalló: “Veo muchos jugadores egoístas. No veo un equipo“.

Luego, el ex director técnico de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter de Milán apuntó a la falta de actitud ganadora del club londinense, que no levanta un trofeo desde el año 2008 (EFL Cup).

“Están acostumbrados. No juegan por nada importante. No quieren jugar bajo presión… Somos profesionales. El club nos paga mucho dinero a los jugadores y a mí. No para buscar excusas o no mostrar espíritu de pertenencia, no mostrar responsabilidad, que es lo que estamos mostrando”, apuntó.

“Para mí esto es inaceptable, porque es la primera vez en mi carrera que veo una situación así. Hasta ahora no he sido capaz de cambiarlo. Comparado con la temporada pasada, la situación ha empeorado”, continuó el estratega que arribó en noviembre de 2021 a los Spurs.

Estas críticas públicas generaron una clara molestia en los jugadores. Gran parte del plantel, de acuerdo a The Sun, no soporta estas actitudes de Conte y espera que la dirigencia tome una decisión lo antes posible.

“Hay algunos jugadores que estarían felices de que Conte reciba la noticia durante el receso internacional”, sostiene la publicación.

Desde Inglaterra arrojaron la posibilidad de que el presidente de los Spurs, Daniel Levy, aprovechara este receso de fines de marzo para hablar con él y anunciarle formalmente su salida.

Incluso, el nombre del argentino Mauricio Pochettino suena con fuerza para reemplazar a Conte y volver a tomar las riendas del Tottenham, club con el que llegó a la final de la Champions en el 2019.