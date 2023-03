Tras la dura eliminación del Tottenham en la Champions League, en octavos a manos del AC Milan, Richarlison disparó y fue duro con el entrenador Antonio Conte al indicar que “esta temporada está siendo una mierda”.

Además, el brasileño criticó su condición de suplente en los Spurs, con un nuevo repaso al DT italiano. “Me probó en el once titular y luego… al banco otra vez. Pregunté los motivos y nadie me dio una respuesta”, apuntó.

Y Conte no se quedó callado e incluso tomó las mismas palabras del delantero para disparar. Quien fuera DT de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter de Milán no se guardó nada.

“Vi la entrevista de Richarlison y no me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón. Su temporada no ha sido buena. Tuvo lesiones. Jugó y marcó en la Liga de Campeones y luego fue a la Copa del Mundo y luego tuvo una lesión grave. Desde entonces, no ha marcado goles para nosotros”, señaló

“Creo que fue honesto al decir que su temporada no fue buena… Además, cuando hablas de ‘yo’ y no de ‘nosotros’ estás siendo egoísta. Les digo a mis jugadores que si queremos algo importante tenemos que hablar con ‘nosotros’, no con ‘yo’”, sentenció.

