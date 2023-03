Desde 2022 que Marcelo Bielsa no entrena, su última aventura fue el Leeds United donde dejó una gran huella en el club logrando en ascenso a la Premier League.

A partir de su salida su nombre comenzó a aparar en varios clubes y hasta Selecciones, pero en la gran mayoría la respuesta fue un no. Ahora aparece una nueva propuesta para hacerse cargo de un club de uno de los torneos más importante de Europa.

Crystal Palace decidió despedir de Patrick Viera, luego de 11 partidos sin conocer la victoria, de los cuales los últimos tres fueron derrotas, todas por 1-0.

Y a falta de 11 fechas para que termine el campeonato, el conjunto de Londres está a 3 unidades del descenso. Para colmo, en la próxima jornada se mide ante el líder Arsenal, uno de los candidatos el título.

Por eso buscan un hombre fuerte para que se haga cargo del duro momento del equipo, y el ‘Loco’ es uno de los posibles sucesores del ex futbolista francés.

Otros nombres que parecen en la lista son junto a Marcelo Bielsa son los del español Rafa Benítez, el portugués Nuno Espirito Santo y el austríaco Ralph Hasenhuttl.

No es la primera vez que un elenco de la Premier busca al rosarino. En enero, Everton hizo un fuerte oferta pero Bielsa lanzó varias exigencias a la directiva y por eso su llegada no se dio.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023