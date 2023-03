Marcelo Bielsa, exseleccionador de Argentina y Chile, no dirige desde febrero del año 2022 tras un exitoso paso por el Leeds United. Ahora, el ‘Loco’ está dispuesto a volver a calzarse el buzo y ya tiene un destino favorito.

De acuerdo a The Sun, el DT mundialista con La Roja en Sudáfrica 2010 tiene como prioridad volver a ser contratado por un club de la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo y fiel a sus principios, el rosarino fijó una condición inflexible antes de estampar su firma en un equipo de Primera en Inglaterra: desea arrancar su proceso a mediados de año, con el fin de realizar una completa pretemporada y ser pieza clave en la toma de decisiones para conformar el plantel.

“Estaría encantado de trabajar en cualquier nivel de la máxima categoría si le gustan las instalaciones del club y los planes de futuro”, expresó la publicación sobre el entrenador de 67 años.

Recordar que el Everton FC se ilusionó con el fichaje de Bielsa en enero pasado, reemplazando a Frank Lampard, para sacar al equipo de una incómoda posición en la tabla, 19º y penúltimo en zona de descenso.

No obstante, el argentino solicitó partir dirigiendo al equipo de proyección Sub 21 y tomar la responsabilidad en el primer equipo a partir de junio, luego de finalizar la actual temporada. Escenario que no convenció a la regencia de los ‘Toffees’.

Con el Leeds, Bielsa consiguió el 17 de julio de 2020 el ansiado ascenso a la Premier League tras 16 temporadas. Al día siguiente, tras la caída de Brentford ante Stoke City, se consagró campeón del EFL Championship por cuarta vez en su historia, con dos partidos por disputar.