Los ecos de la eliminación del Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League, a manos del Bayern Múnich, siguen sonando en Francia. Y uno de los grandes apuntados es la estrella argentina Lionel Messi.

Un nuevo revés en el gran objetivo de los dueños del club galo, que siguen sin levantar la ‘orejona’ pese a invertir grandes sumas de dinero.

Y las críticas recaen en La Pulga, quien hace poco se consagró campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y que acaba de ser condecorado como el mejor jugador del planeta al ganar el premio The Best.

Hace un par de semanas Jérôme Rothen, ex jugador del PSG y actualmente integrante de RMC Sport, lapidó al rosarino: “A Messi no lo queremos… En los partidos que importan desaparece por completo. No nos hará ganar nada”.

Y ahora fue el turno de Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa en el 2000 con la selección de Francia, en su rol de colaborador en RMC Sports.

“En esta historia quiero escuchar a Messi expresarse. ¿Qué quiere este chico? En algún momento necesito que haga balance, que se exprese, que venga a ‘Rothen enciende’ y que nos explique que ama al PSG, que está contento, que sus actuaciones han sido menos buenas en las últimas semanas por tal o cual razón, que todavía cree que tiene piernas para poder dar lo mejor, que ama a este club… En algún momento o otro, necesito que Messi me envíe algo de vuelta”, dijo.

“Claro, sobre su rendimiento no vas a decir que quieres extenderlo, es obvio, su rendimiento no está a la altura. ¿Para qué está ahí? ¿Está ahí por el marketing, por las camisetas, por el rendimiento?”, finalizó.

No es primera vez que Dugarry es lapidario a la hora de hablar de Messi. En julio de 2020 se refirió a la adaptación de Antoine Griezmann en el FC Barcelona y apuntó al argentino.

“¿De qué tiene miedo Griezmann? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle ‘cojones’ en algún momento… Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde pelotas, juega con la pierna encogida. Debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”, indicó.