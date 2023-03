Lionel Messi fue el centro de las críticas por el nuevo fracaso del PSG en la Champions. Un ex PSG lapidó al rosarino y pidió su salida del club: "No lo queremos"

El argentino Lionel Messi se convirtió en el centro de las críticas tras la dolorosa eliminación del París Saint-Germain (PSG) en los octavos de final de la Champions League 2022-23.

El cuadro francés cayó con un global de 3-0 ante el Bayern Múnich en la ronda de 16. Perdió 0-1 en la ida, en el Parque de los Príncipes, y el miércoles se inclinó 2-0 en suelo alemán, específicamente en el Allianz Arena.

Un nuevo revés en el gran objetivo de los dueños del club galo, que siguen sin levantar la ‘orejona’ pese a invertir grandes sumas de dinero.

Y uno de los más apuntados por este fracaso es La Pulga, quien hace poco se consagró campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y que acaba de ser condecorado como el mejor jugador del planeta al ganar el premio The Best.

Jérôme Rothen, ex jugador del PSG y actualmente integrante de RMC Sport, lapidó al rosarino: “A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere invertir en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, aclimatado’ pero ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont?”.

“¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo!. Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo”, agregó el exvolante, que defendió al elenco capitalino de 2004 al 2009.

Y no quedó ahí. Rothen también apuntó que “sólo PSG le podía dar este salario y, por supuesto, el PSG cayó con los dos pies porque pensaban que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no lo hace. No nos hará ganar nada”.

Para terminar su durísima apreciación sobre Messi, el exjugador solicitó la salida en junio del argentino. “Si mañana me entero que se extiende su contrato ya no iré al Parque de los Príncipes. Eso son verdaderos problemas para el PSG porque bloquea las contrataciones porque la nómina es enorme por culpa de estos jugadores”, finalizó.

“Invisible”: Messi tampoco se salvó de la crítica de la prensa francesa

El diario deportivo L’Equipe le puso nota 3 a Lio y señaló: “El argentino ha tardado mucho en intentar tener más influencia en el juego de los suyos. Muchas veces intentando lanzar a Mbappé en profundidad. Tuvo una gran oportunidad. Es muy poco y muy decepcionante en un partido de esta importancia”.

”Messi pasó el partido sin llama, mientras que Mbappé, amordazado, no pudo forzar la suerte… El París esperaba que la llama de Mbappé o Messi volcara la mesa, pero los dos genios se quedaron en su palco”, agregó.

Por su parte, Le Parisien puso en tapa “París sigue sin tener el nivel”. En la crónica detalló que “este equipo no asusta a nadie. Muy pocas veces y en muy pocas buenas condiciones para que Kylian Mbappé las explotara. Y cuando Leo Messi pudo entrar al área (25′), no pudo fintar ante Yann Sommer”.

“Este equipo nunca habrá tenido el comportamiento de un equipo europeo sólido, implacable, capaz de asfixiar destacados”, añadió.

Por último, France 24 le dedicó un párrafo aparte al argentino con el subtítulo de “Messi, invisible”. “Al argentino de 35 años, siete veces ganador del Balón de Oro, le faltó juego a todas luces, como un duelo perdido contra el centrocampista defensivo alemán del Bayern, Leon Goretzka, aniquilando una contra parisina”.