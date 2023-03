Se indignó en Arabia… nuevamente. Cristiano Ronaldo, súper crack portugués, protagonizó otro momento de furia desde su arribo al cuadro de Al Nassr.

CR7, que venía de enojarse en el último juego de la liga tras escuchar gritos de ‘Messi, Messi’ por parte de hinchas ‘archirrivales’, esta vez explotó contra una decisión arbitral.

Resulta que este martes Cristiano se enfureció durante un partido por la Copa del Rey de Campeones, contra Abha, porque el juez central dio por terminada la primera parte del pleito justo cuando el luso avanzaba a la portería rival con balón dominado.

Ronaldo reaccionó de inmediato, tomó el esférico con sus manos y lo envió ‘a las nubes’ de una fuerte patada. Además, emitió evidentes insultos.

La situación provocó que el referí respondiera amonestando a la estrella del fútbol mundial.

Pero no todo fue enojo para el crack. Afortunadamente, para él, su equipo se impuso 3-1 y avanzó a semifinales de la competencia.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm

— ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023