Cristiano Ronaldo intenta sobresalir con el Al-Nassr en la exótica liga de Arabia Saudita. En un comienzo fue muy criticado por llegar a esas latitudes, pero con el correr de los partidos, el ‘Comandante’ ha logrado masificar por todo el mundo la competencia de Medio Oriente.

Sin embargo, es tan viral su realidad en suelo ‘árabe’ que cualquier derrota o detalle no se escapa de la lupa de los registros audiovisuales y más cuando demuestra su molestia, enojo y/o ofuscación tras malos resultados con su nuevo equipo.

Ahora, en una nueva derrota de su elenco ante el Al-Ittihad, el astro portugués evidenció su molestia por el resultado, ya que perdieron la cima en la competición y dichos gestos fueron abucheados por los hinchas presentes, quienes saben como molestar a la megaestrella del fútbol mundial.

Resulta que antes del final del duelo, los aficionados rivales comenzaron a cantar: “Messi, Messi, Messi”, algo que desató la molestia del exjugador del Real Madrid, quien comenzó a realizar gestos, además de patear una botella en su salida del estadio King Abdullah Sports City.

Una viral reacción del luso que ha dado la vuelta al mundo, luego de arribar a la liga de Arabia Saudita, en una oleada de criticas por dejar el fútbol de elite y marcharse a una competición motivada e impulsada por el dinero.

Cristiano Ronaldo is starting to get tired of being chanted "Messi, Messi, Messi…" in all the fields in Saudi Arabia pic.twitter.com/CEQ8uvS0Ks

— Míchel Acosta (@miacostado) March 10, 2023