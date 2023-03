Un nuevo capítulo en la guerra entre Benzema y Deschamps se escribió en las últimas horas. Esta vez, luego de una entrevista del seleccionador de Francia en ‘Le Parisién’.

El estratega de Les Bleus se refirió a la salida del goleador del Real Madrid antes del Mundial de Qatar 2022. “El propio Karim me dijo que no estaría listo”, señaló el DT.

“Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo acompañó a la clínica Aspetar para un examen. Karim transmitió los resultados a alguien que le sigue en Madrid, que le dio también su punto de vista”, agregó.

Además, Deschamps relató que “luego nuestro doctor vino para informarme del examen. Karim estaba muy triste porque esta Copa del Mundo representaba mucho para él. Me dijo: ‘Está muerto’”.

“Estuvimos hablando unos veinte minutos. Al irme, le dije: Karim, no hay urgencia. Organiza tu regreso con el ‘team manager’. Al despertarme, me llega la noticia de que se había ido. Fue su decisión, el no dirá lo contrario, la comprendo y la respeto”, sentenció

El fulminante posteo de Benzema

La reacción del delantero no tardó y mediante sus redes sociales respondió con todo: “¡Pero qué audacia!”, escribió Karim en una historia de Instagram en la que capturó un extracto de la nota que concedió el entrenador al diario galo.

Y eso no fue todo: este mensaje lo acompañó con un emoticón de payaso, dejando en claro cuál es su pensamiento sobre el entrenador.

Poco después, el jugador ‘merengue’ subió un video en el que un hombre dice a la cámara “Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso”. A esto le agregó el siguiente escrito: “Sagrado Didier, buenas noches…”.