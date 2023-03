El PSG ha sido uno de los equipos que históricamente se ha reforzado de gran manera para poder conseguir el anhelado objetivo de la ‘orejona’, sin embargo, por más estrellas que tenga su elenco, se le ha sido imposible consagrarse como campeones de Champions League.

La nueva eliminación a manos del Bayern Munich ha sido una verdadera tormenta para el cuadro parisino, quienes confiaban en Lionel Messi y Kylian Mbappé para lograr el cetro del mejor equipo de Europa, pero lamentablemente, el conjunto ‘Bávaro’ fue más contundente y con un 3 a 0 global, los despachó de la mejor competencia de clubes en el Viejo Continente.

Ahora todo en París es caos, debido a que el astro argentino ha dilatado su opción de renovar, la estrella francesa pensando en modificar de escudo, las lesiones de Neymar y también, la incendiarías declaraciones del central español, Sergio Ramos, tras la debacle en el Allianz Arena.

Resulta que las cámaras de la transmisión del encuentro, registraron la desazón del exjugador del Real Madrid, donde lanzó fuertes palabras para la ciudad del equipo que hoy defiende.

En el registro que captó Movistar+ se puede ver al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 esbozar: “La puta que parió a París, su puta madre”.

Según Sport de España, los dichos de Ramos calaron hasta la fibra más sensible en la Francia, su capital y sobre todo en los hinchas y directamente en el club.

Con esto y con media temporada por delante solo con competición en Ligue 1, solo les queda ser los campeones del certamen francés, en donde actualmente le sacan 8 unidades de ventaja al segundo, el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez.

No obstante, Sergio Ramos ha sido constantemente criticado en suelo francés, por lo que una posible salida del experimentado central no parece tan lejana pensando en sus últimas polémicas.

Sergio Ramos: “F*ck the wh*re that gave birth to Paris. Motherf****r.”pic.twitter.com/iYYPsa2uES

— Total Football (@TotalFootbol) March 9, 2023