El devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria hace tan solo alguna semanas no dejó a nadie indiferente en todo el planeta, por la ferocidad, las muertes, los desaparecidos y las demoledora imágenes que se compartieron tras el movimiento telúrico.

Ante esto, múltiples deportistas en todo el orbe han realizado grandes gestos para ayudar a los damnificados del desastre natural y ahora, se reveló una gigantesca donación que el millonario crack del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, acaba de realizar para todos los necesitados de esas tierras.

Según informaciones de ESPN y de Daily Mail, el astro portugués envió un avión cargado de víveres, tiendas de campaña, suministros médicos, ropa de abrigo, ropa de cama, alimentos y suministros para bebés para impulsar el esfuerzo de ayuda que se realiza en las zonas afectadas en suelo turco y sirio, naciones azotadas por el terremoto.

Cristiano Ronaldo has sent a plane load of care items to the victims of recent earthquakes in Syria and Turkey.

He has paid for tents, medical supplies, warm clothes, bedding, food and baby supplies to boost the aid effort 🙏 pic.twitter.com/ne4wK4n8tq

— ESPN FC (@ESPNFC) March 6, 2023