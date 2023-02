Sigue en su ‘peak’. Cristiano Ronaldo nuevamente fue figura en otra victoria del Al-Nassr en Arabia Saudita y con el portugués como absoluto protagonista, el conjunto árabe sigue siendo líder de la Primera División de aquel país.

El cinco veces ganador del Balón de Oro abrió el marcador en el enfrentamiento de su equipo frente al Damac FC con un penal convertido en el minuto 18.

Su segundo tanto fue tras un gran pase filtrado y certera definición al arco defendido por Moustapha Zeghba.

Posteriormente, el exjugador del Manchester United, Juventus y Real Madrid, entre otros, anotó su tercer gol en el enfrentamiento al minuto 44 de partido.

Así, y antes del fin de la primera mitad, Cristiano Ronaldo realizó otro recital con tres goles en menos de 45 minutos, que a su vez, sellaron la contundente victoria del Al-Nassr frente al Damac FC en la Superliga de Arabia Saudita.

El crack portugués sigue más vigente que nunca y así lo demuestran sus números: ocho goles en cinco partidos oficiales, incluyendo dos asistencias desde su aterrizaje al fútbol árabe.

Siiiiiiiiiiiim in Abha..

Heard around the world 🔊 pic.twitter.com/Avhy6eiq7J

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2023