Un ex jugador de Chelsea relató el día que Jopé Mourinho hizo llorar a Mohamed Salah, cuando ambos militaban en el Chelsea en 2014

El exfutbolista nigeriano John Obi Mikel entregó detalles del día cuando el entrenador portugués José Mourinho hizo llorar a un joven ariete egipcio Mohamed Salah, cuando ambos militaban en el Chelsea.

Obi Mikel tuvo un largo periplo por los ‘Bleus’, del 2006 al 2017. En una entrevista a Dubai Eye contó de su paso por el elenco de Stamford Bridge y apuntó a este epidosio en particular entre ‘Special One’ y el delantero que hoy la rompe en el Liverpool FC.

El máximo goleador, ídolo y estrella del equipo de Jürgen Klopp tuvo una temporada poco destacable en el equipo londinense. Y además debió lidiar con el singular temperamento del director técnico luso.

Salah jugó solo 19 partidos oficiales con el Chelsea, en 2014. Fue titular en 10 de ellos, pero solo trabajó a tiempo completo dos veces. Jugó 881 minutos y dejó el club con apenas dos goles, ante Arsenal y Stoke City.

“Creo que Salah estaba teniendo un mal partido. Mourinho entró al vestuario y lo atacó, lo agredió efusivamente. Estaba llorando”, apuntó el nigeriano.

“Lo que pasó es que Mourinho no lo dejó volver a la cancha en la segunda mitad. Se lo cargó. Hubiera sido fácil sacarlo y decir ‘no estás jugando bien, vete, siéntate, no vas a volver al campo’. Pero lo destrozó y lo quitó”, agregó Obi Mikel, que dejó el fútbol el 27 de septiembre de 2022.

La defensa de Mourinho

Mourinho es constantemente cuestionado por no aprovechar el talento de Salah en Chelsea. “La gente dice que yo fui el que vendió a Salah y es todo lo contrario. Yo compré a Salah. Yo fui quien le dijo a Chelsea que comprara a Salah. Yo estaba a cargo cuando Salah llegó al Chelsea”, apuntó el 2018 en ESPN.

“Pero él llegó como un niño pequeño, físicamente no estaba listo, mentalmente él no estaba listo, social y culturalmente perdido y todo fue duro para él. Decidimos ponerlo en préstamo y él también lo pidió. Quería jugar más minutos, madurar, quería irse y lo enviamos a préstamo a Fiorentina, y en Fiorentina comenzó a madurar“, agregó el actual DT de AS Roma.

Para finalizar, el portugués afirmó que “el Chelsea decidió venderlo, ¿de acuerdo? Y cuando dicen que yo fui el que lo vendió, es una mentira“.