Just Fontaine, una de las leyendas del fútbol francés y poseedor del récord de goles marcados en un mundial, con 13 tantos en Suecia 1958. El exjugador falleció a los 89 años, según anunció su familia este miércoles.

Nacido en 1933, en el antiguo Protectorado Francés de Marruecos, Fontaine fue un delantero centro clásico que se convirtió juntó a Raymond Kopa en la gran figura del Stade de Reims de los años 50 y comienzos de los 60.

Con la camiseta del Reims, el exdelantero marcó época y protagonizó duelos épicos en la Champions League ante el Real Madrid, primero con Kopa a su lado y luego en contra de él.

Una de sus campañas más memorables en clubes fue la que desarrolló en la Copa de Europa de 1959, siendo goleador de aquella cita con diez tantos a su haber.

Just Fontaine, leyenda en Francia

Defendiendo a ‘Les Bleus’, Just Fontaine marcó 30 goles en 21 partidos.

Su gran gesta fue marcar 13 goles durante el Mundial de Fútbol de 1958 jugado en Suecia, un récord absoluto que actualmente, a más de sesenta años de haberlo logrado, no ha sido superado.

En la competición antes nombradas, la selección de Francia fue eliminada en semifinales para acabar tercera. La selección de Brasil, que por entonces tenía a un joven Pelé en sus filas, se llevó la Copa del Mundo.

Brasil ganó a Francia 5-2 en esa semifinal, con un triplete de ‘O Rei’, entonces de 17 años. Fontaine, que marcó un tanto, dijo después: “Cuando vi jugar a Pelé, pensé en colgar las botas”.

En el plano local, su paso por la liga francesa fue brutal. Marcó 164 goles en 200 partidos.

Aún así, Fontaine se debió retirar de la actividad con 29 años en 1962, debido a dos fracturas casi consecutivas en su pierna izquierda.

Por otra parte, desde su rol de entrenador, destacan dos encuentros como seleccionador francés en amistosos y tres temporadas (1973-76) en el casi recién fundado Paris Saint-Germain, al que dirigió durante su ascenso a primera división en 1974.

Asimismo, el exjugador fue estratega de Marruecos desde 1979 a 1981. Por si fuera poco, el otrora delantero fundó en 1961 la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia.

Durante el mundial de Brasil 2014, Fontaine recibió una Bota de Oro de homenaje por su récord, en una ceremonia en la que se mostró “orgulloso” de recibir el premio de manos de Ronaldo y Michel Platini.



“No soy yo quien habla, nunca. Son los demás los que me preguntan“, dijo el exdelantero respecto a ser consultado por su histórica marca de goles en el mundial de Suecia 1958.

Y, sobre su capacidad goleadora, describió así su juego: “Era rápido, pero no era el más rápido. Era bueno con la cabeza pero no era el mejor. Tenía buen golpeo con ambos pies, pero no era el mejor. Era la mezcla de cualidades”.

Así, la leyenda del balompié galo dejó este mundo y fue despedido con profundo pesar desde el mundo del fútbol de Francia.

Just Fontaine 🙏 Un monument du football français nous a quittés aujourd'hui. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/REhmgtB0ey — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 1, 2023

𝗨𝗻𝗲 𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀, 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗿, 𝘂𝗻 𝗥𝗲́𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗹𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 💫 À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances 🙏#JustFontaine #LégendeSDR pic.twitter.com/0oFAIKJ9AB — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 1, 2023