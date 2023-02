David Alaba, defensor del Real Madrid, está actualmente en el centro de la polémica por su sorpresiva votación al ‘Mejor Jugador del Mundo’ en los premios The Best de la FIFA.

El zaguero ‘merengue’ y capitán de la selección de Austria ha recibido una lluvia de críticas, con fuertes amenazas de por medio, por darle su preferencia a Lionel Messi por sobre su compañero en el equipo español, el delantero francés Karim Benzema.

“Alaba no es objetivo. Alaba es traidor, a Karim lo tiene que poner top 1”, “Gracias a Benzema el negro de mierda de @David_Alaba puede presumir que tiene la pasada Champions y no lo votó primero. Traidor HDP cabron!”, “@David_Alaba todo eso tiempo corriendo en su lado y al final traidor”, fueron algunos de los comentarios, muchos de grueso calibre.

Incluso, un número importante de hinchas del Madrid pidieron su salida del club con el hashtag #AlabaOut en Twitter.

Tras recibir miles de mensajes ofensivos en su cuenta de Instagram, Alaba decidió salir a explicar el por qué de la votación por el capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar, y estrella del PSG.

“A raíz de los Premios FIFA The Best. La selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos”, escribió.

“Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas”, agregó.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.

Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances

— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023