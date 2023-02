El capitán de Brasil, Thiago Silva, tildó como una "broma" que un seleccionado argentino estuviera dentro de los principales rostros de los premios The Best.

No se guardó nada. Thiago Silva, capitán de la selección de Brasil y zaguero del PSG, emitió un breve pero duro descargo contra los Premios The Best.

En específico, el brasileño se indignó con la aparición de un futbolista argentino en el top-7 que, obviamente, no se trata del ganador Lionel Messi.

Silva arremetió contra la séptima posición de Julián Álvarez, delantero del Manchester City y una de las mayores revelaciones de la cita planetaria de Qatar 2022 que acabó en manos de la ‘Albiceleste’.

“Es una broma que esté allí”, escribió Thiago sobre la ‘Araña’, comentando una infografía de la cuenta de Instagram OfuiClear.

La imagen, además, detallaba que Álvarez “es suplente en el Manchester City, no es titular absoluto en su selección y estuvo la mayor parte del tiempo de evaluación en River Plate”.

Hay que recordar que Thiago Silva fue uno de los votantes en los premios en su condición de líder del ‘Scratch’.

El defensor eligió como primera preferencia a Neymar, segundo Lionel Messi y tercero el francés Karim Benzema.