Dispares opiniones dejó en el Viejo Continente la entrega de los Premios The Best, los cuales, galardonaron ayer en París a las figuras del mundo del fútbol en la temporada 2022.

Argentina fue el país más laureado en la presente edición en los premios The Best. Lionel Messi (mejor jugador), Emiliano ‘Dibu’ Martínez (mejor arquero), Lionel Scaloni (mejor entrenador) y El ‘Tula’ (mejor hinchada), notan la tendencia trasandina en la ceremonia.

No obstante, aquella inclinación fue material de ásperos comentarios en redes sociales, sobre todo, en España.

En esa línea, quien no dudó en despotricar contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino y la elección de los argentinos campeones del mundo en los premios The Best, fue Tomás Roncero.

El polémico periodista e hincha del Real Madrid, conocido por su histriónica forma de ser, comentó que la ceremonia de “los premios The Best se consumó como sospechaba con una entrega absoluta e incondicional a Argentina y su Mundial”.

Para poner el asunto un poco más picante, Roncero volvió a arremeter con un polémico dicho, al señalar “que se quede Infantino bailando un tango junto a los premiados”.

Siguiendo en Madrid, el exportero y campeón del mundo con España en 2010, Iker Casillas hizo una sutil crítica a los premios entregados por la FIFA.

Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol… — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 27, 2023

Por su parte, el volante del Real Madrid, Aurélien Tchouamení envió un recado en alusión a Cristiano Ronaldo como, según su parecer, “el jugador más grande de todos los tiempos”.

¿Quién más piensa como Tchouaméni? 🤨🐐 pic.twitter.com/oO6lK8pafN — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 28, 2023

Finalmente, también dejó su opinión Zlatko Dalić, entrenador de la selección de fútbol de Croacia, semifinalista y ganador del tercer lugar en el Mundial de Qatar 2022 que pidió “más respeto por nosotros, por nuestro equipo nacional y nuestros jugadores”.

“Si los jugadores y entrenadores ingleses, brasileños, españoles, alemanes o italianos tuvieran el tipo de resultados que tenemos nosotros, estarían en la lista de finalistas para todos los premios de fútbol posibles”, cerró el DT de Croacia a través de un comunicado compartido por la federación de fútbol de dicho país.