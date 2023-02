Tras la igualdad entre Banfield y Gimnasia de La Plata, el pasado domingo, se abrió un nuevo escándalo en el fútbol argentino. La dura entrada del joven Ignacio Miramón en contra de Brahian Alemán, que derivó en la expulsión del mediocampista del ‘Lobo’, llevó al periodista Mateo Romero a desentrañar una repudiable tradición en contra de los canteranos que se vivía en el elenco platense, liderada por el uruguayo.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el comunicador trasandino dio a conocer que “Alemán era el líder de una banda interna que se hacía llamar ‘Los Ninjas’. ¿Cuál era su misión? Fajar a los pibes que surgían de inferiores. Se trata de un ‘bautismo’ que tiene más que ver con las iniciaciones históricas en los planteles de rugby que con el fútbol”.

Ayer en la transmisión de Gimnasia vs Banfield, luego de la pelea entre Felipe Sánchez y Aleman, Fede Bueno lanzó a la pasada una frase totalmente oportuna: “nunca fue buena la relación de Aleman como los juveniles”. ¿Quieren saber la historia detrás de los cruces con los pibes? pic.twitter.com/HiqkUN89Bg — LA TACONETA ORIGINAL (@Taconeta_tw) February 13, 2023

En la misma línea, Romero detalla que en la temporada 2021, cuando el actual mediocampista de Banfield era uno de los capitanes y referentes de la escuadra de La Plata, Miramón fue una de las víctimas de esta desmedida iniciación.

“Entraron tres veces a su pieza para fajarlo entre siete u ocho. Luego, pasaron por la pieza de Torres, lo envolvieron entre sábanas y también lo golpearon. Sin embargo, la peor parte se la llevó Palazzo cuando lo agarraron con una madera astillada y le dejaron sangrando la parte del muslo”, continuó relatando el periodista en su hilo.

No puede ser. Miramón, de Gimnasia, tenía la pelota y fue directo a partirlo al medio a Alemán quien años atras lo había cagado a trompadas al pibe en motivo de su bautismo por su debut en Primera. Para mí, mal expulsado el pibe jajajajajajaspic.twitter.com/nCCRfzFHyr — Мaxi AV 🇦🇷⭐⭐⭐ (@mxalvarezv) February 13, 2023

Además de dejar en evidencia por qué esos tres jugadores no pudieron asentarse en el primer equipo con Alemán en el plantel, rápidamente, la polémica fue creciendo en redes sociales, donde se llegó a acusar al volante charrúa de abuso sexual en estos ‘bautizos’.

En ese sentido, el presidente del ‘Lobo’, Mariano Cowen, que llegó al mando en diciembre de 2022, reconoció las abusivas iniciaciones por parte de los futbolistas más mayores cuando se encontraba al mando Gabriel Pellegrino, su antecesor.

“Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien, como hacían en la Colimba, que no lo avalamos. Son cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club”, confirmó el mandamás, quien también fue enfático en señalar que “no hubo abusos sexuales”.

Pese a que, en aquel momento, la situación fue minimizada por el club tras las denuncias de los padres de las víctimas, Cowen solidarizó con los juveniles y manifestó: “Hablé con algunos representantes y con los referentes del plantel, para ponernos como Comisión Directiva a disposición. Tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del que sufrió”.

Por su parte, el plantel y cuerpo técnico de Gimnasia, comandado por Sebastián Romero, emitieron un comunicado para referirse a este escándalo que estalló en el fútbol trasandino.

“Informamos a socios, hinchas y público en general que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto ‘abuso sexual’ durante la pretemporada 2021 son falsas. Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación”, comenzó la misiva.

A su vez, se mostraron a favor de la determinación del presidente de prohibir estos ‘bautismos’ de aquí en adelante, manifestando su “rechazo a toda forma de violencia en el deporte”.

Cabe consignar que, de acuerdo a lo informado por el periodista Pablo Carrozza en sus redes sociales, Romero será citado a declarar por la justicia argentina.