Cristiano Ronaldo se encuentra celebrando por estos días en Arabia Saudita, luego de que uno de los capítulos más oscuro de su vida se está cerrando y con un resultado favorable para su legado.

Resulta de que la justicia de Estados Unidos absolvió de toda acusación en su contra al astro portugués, tras ser denunciado por una supuesta violación en el año 2009 por una modelo norteamericana, quien deberá pagar una millonaria indemnización a CR7 por los honorarios que el jugador debió pagar en su defensa.

La historia de la acusación

Para entender el caso debemos remontarnos a las vacaciones del crack luso en 2009 cuando fue su traspaso del Manchester United al Real Madrid y como festejo, Cristiano Ronaldo arribó hasta Estados Unidos para celebrar.

En aquél viaje conoció a la modelo Kathryn Mayroga en la disco Rain, lugar de trabajo de la mujer. Luego, tras compartir en el recinto, ambos fueron al resort donde la megaestrella del fútbol se hospedaba y donde supuestamente existió el intento de violación de parte del europeo.

Cuando se supo de la denuncia, el exjugador de Juventus ofreció pagarle 375 mil dólares por un acuerdo extrajudicial a cambio de su silencio y no fue para que no confesara, si no, que para que existiera una salida rápida a la situación.

Casi 10 años después, en el 2018, la mujer rompió el acuerdo pactado y argumentó que estaba “mentalmente incapacitada” al momento de aceptar el primer trato y exigió 77 millones de dólares a Cristiano por daños físicos y psicológicos, quien no aceptó, ya que el jugador siempre aclaró que todo fue consensuado.

Es así que en 2019, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas investigó la causa que acusaba al seleccionado portugués, quienes desestimaron seguir con el caso por falta de pruebas en contra del 5 veces elegido como mejor jugador del mundo.

Sin embargo, la mujer no bajó los brazos e intentó una réplica a lo determinado por la justicia del estado de Nevada por 65 millones de la divisa norteamericana, pero finalmente, todo le salió en su contra, ya que en febrero de este año se decidió que ella deberá cancelar 300 mil dólares (265 millones de pesos aproximadamente) a Cristiano Ronaldo.

Esto como compensación por los honorarios que el jugador debió pagar durante todos los años de acusación e investigación en su contra.

Sin dudas el final de un episodio que empañaba la inigualable carrera que ha realizado Cristiano Ronaldo en el fútbol internacional y que ahora, intenta lanzar al estrellato a la exótica liga de Arabia Saudita a sus 38 años.