Se sigue estirando la novela de Lionel Messi con Paris Saint Germain. El elenco francés todavía no cerró la renovación del rosarino y se agrandan los rumores de un regreso del campeón del mundo a Barcelona. En medio de todas las especulaciones apareció Jorge Messi para opinar sobre el futuro de su hijo.

La prensa esperó al papá y agente del 10 argentino en el aeropuerto Conerllá-El Prat. Mientras intentaba seguir su camino para regresar a París, el medio catalán Sport le consultó: “¿Va a volver a jugar Messi en el Barça?“.

“No creo“, respondió Jorge. Y agregó: “No, porque no están dadas las condiciones. No hemos hablado con (Joan) Laporta y no hay oferta”.

Igualmente no cerró las puertas: “No sé si imposible, no tengo ni idea. Es difícil, pero la vida da tantas vueltas”, dijo mientras se escapaba de los periodistas.

🚪 El padre de Messi cierras las puertas del Barça: ➡️ No creo que vuelva a jugar en el Barça" 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/bUZGqcX691 — Directo Gol (@DirectoGol) February 16, 2023

El futuro de Messi en el PSG

Lionel Messi comenzó las negociaciones con el Paris Saint Germain pero las partes aún se encuentran lejos, según indicó el diario galo L’Equipe, mientras que podría reflotarse la chance de que la Pulga llegue al Inter de Miami de la MLS

El medio local afirmó que Jorge Messi tuvo ayer la primera reunión con los directivos del PSG, pero con una amplia distancia entre las pretensiones del jugador y del club, tanto en el salario como en la duración del vínculo.

Sin embargo, L’Equipe asegura que el conjunto parisino mantiene la esperanza de llegar a un desenlace positivo, aunque el presente del equipo podría perjudicar la posibilidad de convencer a Messi de continuar en Francia.