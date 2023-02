Un complejo momento futbolístico es el que ha experimentado el PSG en las últimas semanas. No obstante, en París quieren dejar atrás la irregularidad y ya palpitan el trascendental choque de Champions League ante Bayern Múnich, el cual, contará con el posible retorno del potente tridente ofensivo del fútbol francés: Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La eliminación de la Copa de Francia del Paris Saint-Germain, propinada por el Olympique de Marsella y Alexis Sánchez, quedó atrás para el conjunto capitalino. A ello se refirió precisamente Neymar, también consultado por el presunto quiebre en el camarín parisino.

En su intervención, el astro brasileño dio la cara y aprovechó de enviar una indirecta al Bayern: “No estamos aquí de paseo. Estamos para ganar. Caímos en la Copa de Francia, pero ya es pasado, hay que analizar las cosas para mejorar. Ellos son un gran equipo, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestros talentos”.

Por otra parte, el exjugador del Santos de Brasil reconoció conflictos en la interna del PSG y lo abordó como una situación ‘normal’.

“Estábamos de acuerdo y discutimos. El fútbol no es solo amor o amistad. Pero hay respeto y cuando no estás de acuerdo, dialogas para mejorar. Lo grave es que desde que estoy aquí estas cosas, que deberían quedar en el vestuario, siempre salen y a veces no todo lo que se dice es cierto”, precisó Neymar.

Sobre la posible presencia de Kylian Mbappé con el equipo, el campeón de América con Brasil en 2019, manifestó que con él se sienten “más fuertes”.

“Espero que pueda jugar unos minutos. Me ha dicho que está bien y eso es buena señal”, reveló el atacante sudamericano. Por su parte, el DT del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, aseguró que tomarán pronto una decisión acerca de incluir a Mbappé en la convocatoria para jugar contra el Bayern.

Ambos elencos chocarán en la ida de los dieciseisavos de final d la UEFA Champions League, a disputarse este martes 14 de febrero a las 17:00 horas de Chile.