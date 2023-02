El argentino Lionel Messi y los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé son los finalistas para el premio ‘The Best’ al mejor jugador que se dará el 27 de febrero en París.

El galardón que entrega la FIFA reconoce a los jugadores más destacados en el fútbol masculino desde el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022.

A diferencia del Balón de Oro, que ganó Benzema, el The Best de 2022 sí abarca lo realizado en el Mundial de Qatar. Este punto da cierta ventaja a Messi, que fue campeón con Argentina y nombrado mejor jugador del torneo.

Inicialmente, un total de 14 jugadores fueron nominados para el premio, después de haber sido elegidos por un panel de expertos. De esta lista, los tres finalistas han sido seleccionados por un jurado internacional compuesto por: entrenadores de la selección masculina, capitanes de la selección masculina, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.

Mientras Mbappé cerró el 2022 siendo el máximo goleador de la Copa del Mundo de Qatar, donde su selección perdió la final con Argentina, Benzema no estuvo en la cita en Medio Oriente por lesión, pero tiene en su haber los títulos en la Champions y en la liga española con el Real Madrid.

El veredicto final se sabrá el día 27 de febrero en una gala que la FIFA organiza en París y en la que uno entre Messi, Benzema y Mbappé será coronado como el mejor de 2022.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!

🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023