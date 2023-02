Por cuarta consecutiva, Christiane Endler se encuentra entre las finalistas de los premios The Best -en su edición 2022- a mejor guardameta del mundo. Un galardón que será entregado el próximo 27 de febrero por la FIFA.

Con la obtención de la Champions League de su equipo, el Olympique de Lyon, como gran argumento para volver a quedarse con el premio que levantó en 2021, ‘Tiane’ volverá a vestirse de gala en una ceremonia que se celebrará en París.

La capitana de la Selección Chilena compite, esta vez, contra la inglesa Mary Earps (Manchester United) y la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea).

Cabe consignar que las tres finalistas fueron escogidas, minuciosamente, por entrenadores/as de selecciones nacionales, capitanas, periodistas e hinchas que votaron a través del sitio web del ente rector del fútbol mundial.

