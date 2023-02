El delantero Darwin Núñez ha sido blanco de críticas para los hinchas del Liverpool. Esto, dado por la irregular forma de su juego y también, sobre el mal momento que atraviesa el equipo de Anfield en la presente temporada.

En este contexto, el futbolista de 23 años conversó con Sky Sports para desglosar su actual presente en Inglaterra, donde además, ocupó un guiño referente a su compatriota: Luis Suárez.

“Es un cambio muy grande, aquí la liga es más fuerte, más competitiva. Nico Otamendi (su compañero en Benfica) me dijo eso, pero todavía no lo esperaba. El fútbol es más difícil que en Portugal y más competitivo. No hay equipos malos”, declaró primeramente Núñez sobre la Premier League.

A su vez, el ex jugador del Benfica afirmó que “tengo muchas cosas en las que trabajar, por ejemplo, mi finalización. Pero creo que me está lo mismo que le pasó a Suárez. En su segundo año, lo rompió”.

Vale recordar que Luis Suárez aún sigue en el recuerdo del Liverpool, camiseta con la que marcó época a punta de 82 goles en 133 partidos. Una cifra que dejó huella.

“Algo parecido me pasó ya en el Benfica. El primer año me fue muy mal y en el segundo exploté”, añadió Darwin Núñez.

Y es que el delantero solamente ha anotado diez tantos en 26 partidos, cifra bastante criticable para los hinchas de los ‘Reds’, dado que el Liverpool lo convirtió en el traspaso más caro de su historia, tras haber pagado 100 millones de euros por su carta y un contrato de 6 años al Benfica.

Por su parte, el Liverpool tampoco lo pasa bien y así lo dicen los números. El equipo de Jürgen Klopp vive un complicado momento y registra solamente tres victorias en los últimos diez partidos, donde sobresalen las derrotas ante Manchester City, Brentford, Brighton y Wolverhampton.