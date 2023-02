La rivalidad que existe entre las hinchadas de Spezia y del Napoli llevó a los simpatizantes del equipo de la región de Liguria a protagonizar un repudiable episodio en pleno partido por la 21ª fecha de la Serie A.

Mientras los napolitanos dominaban en la cancha, los locales apuntaron contra Diego Armando Maradona, el máximo ídolo de la historia del conjunto del sur de Italia.

Lo que ocurrió es que desde la Curva Ferrovia, donde se ubican los ultras del Spezia, comenzaron a cantar: “Sai perché mi batte il corazon? E’ morto Maradona” (“¿Sabes por qué me late el corazón? Maradona esta muerto”). Además, también se escuchó en varias oportunidades: “Diego non pip*a piú” (Diego ya no orina).

Spezia podría recibir una multa

Por los repudiables cantos contra del ‘Barrilete Cósmico’, el Spezia podría recibir una multa de hasta 10.000 euros. Un castigo habitual en el fútbol italiano ante este tipo de hechos.

En lo deportivo, Napoli goleó por 3 a 0 a Spezia, en una especie de revancha por los cánticos en contra de uno de los máximos ídolos de Argentina y se la selección ‘Albiceleste’ y sin dudas, del conjunto ‘Gli Azzurri’.

Revisa la situación en el duelo entre el Spezia y Napoli