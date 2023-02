Varias semanas han pasado desde que finalizó el Mundial de Qatar y que el trofeo quedó en manos de la selección de Argentina, en una de las mejores finales de una cita planetaria que se recordará por mucho tiempo.

Sin embargo, el camino de la ‘Albiceleste’ no fue tranquilo, ya que comenzaron con muchas dudas el certamen tras la histórica caída ante Arabia Saudita, pero siguieron avanzando hasta quedarse con la final en Medio Oriente.

Uno de los partidos más complicados para la ‘Scaloneta’ fue disputar los cuartos de final ante la selección de Países Bajos, donde hubo de todo, polémicas arbitrales, penales, empujones, peleas, disputas con los entrenadores, etc.

No obstante, un detalle que llamó bastante la atención en aquel duelo con historia mundialista, es la reacción de Lionel Messi tras decir la famosa frase: “Qué mirás bobo, andá pa allá”, y también el gol gritado en la cara del estratega tulipán, Louis Van Gaal.

Es por eso, que el astro trasandino habló con el diario Olé, quienes escudriñaron y llevaron al crack del PSG a contar el motivo de realizar este tipo de actos, cuando es uno de los jugadores más calmados en la escena del fútbol internacional.

La celebración a Louis Van Gaal

En el diálogo, Messi señaló acerca de la celebración que le realizó a Van Gaal, recordando a Juan Román Riquelme, quien fue marginado del Barcelona, cuando el entrenador holandés era DT de los ‘Culés’.

En sus palabras, Lionel declaró: “Salió en el momento. No tenía nada pensado. Incluso cuando se pusieron 2-1 dije ‘para qué mierda hice eso’, porque pasa, viste. Y después encima nos empataron y todo. Había visto lo que había dicho Van Gaal antes del partido y un compañero me lo había mostrado”.

“Y la verdad que me molestó, me molestó porque nunca le falto el respeto a nadie, ni a entrenadores y ni jugadores. Nunca hablo de nadie y mucho menos antes de un partido. Me había molestado porque yo había hablado con mucho respeto de él. No me gustó y me salió en el momento eso“, señaló.

El “Qué mirás bobo, andá pa allá”

Por otra parte, confesó lo que pasó por su cabeza en el momento de rabia contra el delantero de Países Bajos, Wout Weghorst, a quien le dedicó el famoso “andá pa allá bobo”.

Con relación a esto, Messi manifestó que “ahora los chicos a veces me cargan con eso. Y cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten en joda, lo tiran. Y sí, alguno que otro lo usa. Pero yo decía que la verdad es que fue un momento en caliente y hoy después de haber pasado lo que pasó, no me gustaba tampoco verme de esa manera”.

“Y que se haga viral como se hizo, no pensaba en nada. Fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes, por lo que se habló durante el partido y por cómo terminó. Y bueno, queda en una anécdota“, sentenció.