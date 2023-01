Ante la gran cantidad de solicitudes para conseguir entradas de cara al partido que disputará Australia frente a la República de Irlanda, correspondiente a la jornada inaugural del próximo Mundial Femenino, la FIFA anunció este lunes que cambiará el escenario del choque para sumar más de 100.000 espectadores entre los dos primeros encuentros del torneo.

En un principio, el Australia-República de Irlanda se iba a disputar el próximo 20 de julio en el Estadio de Fútbol de Sídney, que cuenta con una capacidad para 45.500 espectadores. Sin embargo, el organismo presidido por Gianni Infantino trasladará el encuentro al Stadium Australia, que puede acoger a un total de 83.500 aficionados y es ampliable a 104.098 espectadores.

De este modo, la jornada inaugural del Mundial femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda contará con -al menos- 100.000 espectadores entre el choque que enfrentará a Australia y la República de Irlanda y el que dará el pistoletazo de salida al campeonato, el Nueva Zelanda-Noruega, que se disputará en el estadio Eden Park de Auckland, un recinto con una capacidad para 50.000 aficionados.

Estaba previsto que el Stadium Australia sólo albergara duelos correspondientes a las eliminatorias. Sin embargo, dado el interés suscitado por conseguir entradas, la FIFA tomó la decisión de trasladar el primer partido de Australia al estadio con más capacidad de Sídney.

“El cambio de sede del primer partido en Australia se acordó debido al deseo de garantizar que el mayor número posible de aficionados pueda asistir al encuentro, en consonancia con el compromiso de la FIFA de organizar un Mundial femenino que vaya ‘Más Allá de la Grandeza"”, afirmó el organismo en el citado comunicado.

“Con eso en mente, hemos tomado una decisión que permitirá a más de 100.000 aficionados asistir a la jornada inaugural, proporcionando más oportunidades para que los aficionados se involucren en el Mundial femenino en el arranque de un mes de fútbol que nunca olvidaremos”, apuntó la FIFA.

Además, informó de que aquellos aficionados que ya tengan entradas para el partido inaugural de Australia y que se iba a disputar en un principio en el Estadio de Fútbol de Sídney (capacidad para 45.500 espectadores), recibirán a través de un correo electrónico un mensaje en el que se les notificará el cambio. Su entrada, seguirá siendo válida para el nuevo recinto que albergará el encuentro.

Vale recordar que el récord de asistentes a un partido de fútbol -tanto masculino como femenino- es de 91.553 espectadores, cuando el Barcelona y el Wolfsburgo chocaron por la Champions League femenina.

Day one of the #FIFAWWC 2023 just got bigger!

The first match to take place in Australia, featuring the @TheMatildas taking on the Republic of Ireland, will now be played at the tournament’s largest venue, Stadium Australia 🇦🇺🏟

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 30, 2023