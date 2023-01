En plena cuenta regresiva para el Mundial de Australia/Nueva Zelanda y la FIFA presentó “Oceaunz”, la pelota oficial de la competencia.

El balón oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, fue presentada hoy en Sídney / Gadigal (Australia), recorriendo en helicóptero el emblemático perfil urbano de la ciudad antes de llegar al Marks Park, que cuenta con vistas magníficas a la playa de Bondi.

El diseño de Oceaunz, la novena pelota consecutiva fabricada por Adidas para un Mundial femenino, está inspirado en los paisajes naturales únicos de los dos países anfitriones, con guiños visuales a las montañas de Nueva Zelanda y a la conexión de Australia con el Océano Índico.

“Adidas ha creado un emblemático balón oficial que refleja diversidad, inclusión y unidad, temas muy apropiados para la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA de la historia organizada conjuntamente por dos países distintos de confederaciones distintas. Esta edición del campeonato será sumamente especial; y seguro que las ricas culturas de Australia y Nueva Zelanda, como se evoca en el OCEAUNZ, adoptarán la experiencia de los aficionados y selecciones visitantes con una ‘grandeza sin límites"”, comentó la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura.

Introducing ‘OCEAUNZ’, the Official Match Ball for the FIFA Women’s World Cup 2023! 🇦🇺🇳🇿#FIFAWWC | #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 24, 2023