El Bayern Múnich se aseguró la incorporación del lateral portugués Joao Cancelo, cedido por el Manchester City hasta final de temporada, y tiene además una opción de compra por valor de 70 millones de euros, según medios alemanes.

Así también, el periodista experto mundial en fichajes, Fabrizio Romano, anuncio la noticia en su cuenta de Twitter, en donde confirmó la llegada del jugador luso al conjunto Bávaro, para vivir una nueva experiencia en su carrera, esta vez, en uno de los elencos más ganadores en la historia de la Bundesliga.

Bayern have completed the agreement to sign João Cancelo, here we go! Deal set to be completed on loan plus €70m buy option clause 🚨🔴 #FCBayern

Cancelo told Pep Guardiola that he wanted to leave.

Medical tests later tonight.

Boarding completed – Munich ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/TiQMyMWhwq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023